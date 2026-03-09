Πώς αντέδρασε ο κόσμος της όπερας και του μπαλέτου μετά τις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ (βίντεο)

ΟTimothée Chalamet δέχεται έντονες επικρίσεις από τον κόσμο της όπερας και του μπαλέτου έπειτα από σχόλια που έκανε σε συνέντευξή του. Σε μια συζήτηση επί σκηνής με το περιοδικό Variety, ο ηθοποιός και ο σύνάδελφός του, Matthew McConaughey μίλησαν για τη μειωμένη διάρκεια προσοχής του κοινού σήμερα και για το αν οι ταινίες χρειάζεται να ξεκινούν με έντονη δράση για να κρατήσουν το ενδιαφέρον.Ο πρωταγωνιστής των Dune και Marty Supreme δήλωσε ότι βρίσκεται «κάπου στη μέση» σε αυτό το ζήτημα, πριν σχολιάσει αρνητικά την όπερα και το μπαλέτο.«Όμως, δεν θα ήθελα να εργάζομαι στο μπαλέτο ή στην όπερα», είπε. «Σε πράγματα όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάτι ζωντανό, ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πια». Στη συνέχεια προσπάθησε να μετριάσει τη δήλωσή του, προσθέτοντας: «Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους της όπερας και του μπαλέτου. Μάλλον μόλις τους “επιτέθηκε” χωρίς λόγο».Τα σχόλιά του προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από καλλιτέχνες και οργανισμούς του χώρου.Οι οργανισμοί που απάντησαν δημόσιαΑρκετοί μεγάλοι οργανισμοί απάντησαν επίσης δημοσίως στις δηλώσεις του ηθοποιού. Η Metropolitan Opera, η LA Opera και η Royal Ballet and Opera δημοσίευσαν αναρτήσεις στο Instagram σχολιάζοντας τις δηλώσεις του ηθοποιού.