Timothée Chalamet: Ελληνοκαναδή σοπράνο, για την απαξιωτική δήλωσή του για την όπερα ότι «δεν νοιάζει κανέναν πια»
MARIE CLAIRE

Timothée Chalamet: Ελληνοκαναδή σοπράνο, για την απαξιωτική δήλωσή του για την όπερα ότι «δεν νοιάζει κανέναν πια»

Η Σούλα Παρασίδη είναι υψίφωνος καλλιτεχνική διευθύντρια του οργανισμού Living Opera Music

Timothée Chalamet: Ελληνοκαναδή σοπράνο, για την απαξιωτική δήλωσή του για την όπερα ότι «δεν νοιάζει κανέναν πια»
Σε μια συνέντευξή του με τον Matthew McConaughey, στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο Timothée Chalamet, μιλώντας για τις προσπάθειες διατήρησης της τέχνης του κινηματογράφου έκανε ένα σχόλιο για την όπερα που θεωρήθηκε τουλάχιστον αμφιλεγόμενο: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή την όπερα ή τέτοια πράγματα, όπου το πνεύμα είναι “ας προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό αυτό το πράγμα, παρόλο που δεν νοιάζει κανέναν πια».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης