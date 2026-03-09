Timothée Chalamet: Ελληνοκαναδή σοπράνο, για την απαξιωτική δήλωσή του για την όπερα ότι «δεν νοιάζει κανέναν πια»

Σε μια συνέντευξή του με τον Matthew McConaughey, στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο Timothée Chalamet, μιλώντας για τις προσπάθειες διατήρησης της τέχνης του κινηματογράφου έκανε ένα σχόλιο για την όπερα που θεωρήθηκε τουλάχιστον αμφιλεγόμενο: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή την όπερα ή τέτοια πράγματα, όπου το πνεύμα είναι “ας προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό αυτό το πράγμα, παρόλο που δεν νοιάζει κανέναν πια».