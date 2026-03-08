Ναόμι Γουότς: «Ελπίζω οι γύρω μου να ανέχονται τα “κρεμασμένα” μου μάγουλα»
MARIE CLAIRE

Ναόμι Γουότς: «Ελπίζω οι γύρω μου να ανέχονται τα “κρεμασμένα” μου μάγουλα»

«Δεν με ενδιαφέρει πια να μοιάζω 25 ετών – ή με κάποια που αγωνίζεται να φαίνεται 25» είπε σε νέα συνέντευξή της

Ναόμι Γουότς: «Ελπίζω οι γύρω μου να ανέχονται τα “κρεμασμένα” μου μάγουλα»
Η Naomi Watts έχει μοιραστεί πολλές φορές την εμπειρία της με την πρώιμη εμμηνόπαυση, τα συμπτώματα της οποίας είχε αρχίσει να βιώνει ήδη από τα 36 χρόνια της. Σήμερα, στα 57 της, σε μια νέα συνέντευξή της με το Bustle, που έδωσε με αφορμή τη νέα της σειρά προϊόντων ομορφιάς που εστιάζει στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, Stripes Beauty, δηλώνει συμφιλιωμένη με το πέρασμα του χρόνου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης