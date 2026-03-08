Ναόμι Γουότς: «Ελπίζω οι γύρω μου να ανέχονται τα “κρεμασμένα” μου μάγουλα»

Η Naomi Watts έχει μοιραστεί πολλές φορές την εμπειρία της με την πρώιμη εμμηνόπαυση, τα συμπτώματα της οποίας είχε αρχίσει να βιώνει ήδη από τα 36 χρόνια της. Σήμερα, στα 57 της, σε μια νέα συνέντευξή της με το Bustle, που έδωσε με αφορμή τη νέα της σειρά προϊόντων ομορφιάς που εστιάζει στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, Stripes Beauty, δηλώνει συμφιλιωμένη με το πέρασμα του χρόνου.