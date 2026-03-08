Μια Ελληνίδα στο Marie Claire, για την εμπειρία εγκλωβισμού της στο Αμπού Ντάμπι – «Μας είπαν να απομακρυνθούμε από τζαμαρίες»

Το ταξίδι στην Ιαπωνία ήταν ένα όνειρο ζωής για τη Λετίτσια Μουστάκη και τον σύζυγό της. Όταν άρχισαν να το οργανώνουν, πριν από περίπου έναν χρόνο, δεν μπορούσαν φυσικά με τίποτα να φανταστούν ότι κλείνοντας, στο αεροπορικό ταξίδι τους με προορισμό το Τόκιο, εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό το Αμπού Ντάμπι, θα βρίσκονταν εν μέσω πολέμου, την ημέρα του ξεσπάσματός του. Ασφαλής πλέον στην Οσάκα της Ιαπωνίας, η ηθοποιός, δασκάλα γιόγκα και δημοσιογράφος μοιράστηκε με το Marie Claire την περιπέτειά της, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν μας συνέβη τίποτα δραματικό, ειδικά σε σχέση με το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση εκεί κάτω για τους κατοίκους και για όλα τα κράτη που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο».