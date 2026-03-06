Η Hailey Bieber αποκαλύπτει την ιδιαιτερότητα στη μήτρα της που έκανε την εγκυμοσύνη της έκπληξη
Η Hailey Bieber αποκαλύπτει την ιδιαιτερότητα στη μήτρα της που έκανε την εγκυμοσύνη της έκπληξη
Το μοντέλο μίλησε για το διάφραγμα στη μήτρα της και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν μια εγκυμοσύνη.
Η Hailey Bieber μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική πτυχή της υγείας της, εξηγώντας γιατί η εγκυμοσύνη της ήταν κάτι που δεν περίμενε. Το μοντέλο αποκάλυψε ότι έχει διάφραγμα στη μήτρα, μια συγγενή κατάσταση κατά την οποία ένα λεπτό τοίχωμα χωρίζει μερικώς τη μήτρα.
