Η Hailey Bieber αποκαλύπτει την ιδιαιτερότητα στη μήτρα της που έκανε την εγκυμοσύνη της έκπληξη

Η Hailey Bieber μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική πτυχή της υγείας της, εξηγώντας γιατί η εγκυμοσύνη της ήταν κάτι που δεν περίμενε. Το μοντέλο αποκάλυψε ότι έχει διάφραγμα στη μήτρα, μια συγγενή κατάσταση κατά την οποία ένα λεπτό τοίχωμα χωρίζει μερικώς τη μήτρα.