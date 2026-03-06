«Έχουμε και Λέμε»: Γιατί ο ύπνος είναι η νέα πολυτέλεια

Η σύγχρονη κουλτούρα μιλά για τον ύπνο για κάτι σημαντικό στα πλαίσια του wellness, κάπου ανάμεσα στα 10.000 βήματα την ημέρα και τα smoothies. Ο ύπνος, όμως, δεν είναι απλά το 1/3 της ζωής μας, αλλά και το λειτουργικό σύστημα που μας κρατά όρθιους. Χωρίς ποιοτικό ύπνο, ο εγκέφαλος απορρυθμίζεται, το σώμα παλεύει να ισορροπήσει, η διάθεση, η ενέργεια και η παραγωγικότητα πλήττονται.