«Τι συνέβη όταν σταμάτησα την ψιλή κουβέντα με αγνώστους για έναν μήνα»
«Ανέκαθεν με έφερνε σε δύσκολη θέση» έγραψε η συγγραφέας Claire Eastham, που μοιράστηκε το προσωπικό της πείραμα με ένα άρθρο στην Guardian
Η ψιλή κουβέντα (small talk) με αγνώστους, ή ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, για ασήμαντα θέματα όπως ο καιρός ή το φαγητό, φέρνει κάποιους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Σε αυτούς ανήκει η Claire Eastham, συγγραφέας του βιβλίου «F**k I Think I’m Dying», που σε ένα άρθρο της στην Guardian μοιράστηκε ένα προσωπικό πείραμα που αποφάσισε να κάνει: να απέχει από αυτήν για έναν μήνα.
