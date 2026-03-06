«Τι συνέβη όταν σταμάτησα την ψιλή κουβέντα με αγνώστους για έναν μήνα»

Η ψιλή κουβέντα (small talk) με αγνώστους, ή ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, για ασήμαντα θέματα όπως ο καιρός ή το φαγητό, φέρνει κάποιους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Σε αυτούς ανήκει η Claire Eastham, συγγραφέας του βιβλίου «F**k I Think I’m Dying», που σε ένα άρθρο της στην Guardian μοιράστηκε ένα προσωπικό πείραμα που αποφάσισε να κάνει: να απέχει από αυτήν για έναν μήνα.