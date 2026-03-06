Harry Styles: Mιλά για το πώς ο θάνατος του Liam Payne τον έκανε να επανεξετάσει τη ζωή του

Ο Harry Styles, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποκάλυψε ότι ο θάνατος του φίλου και πρώην συνεργάτη του Liam Payne τον έκανε να επανεξετάσει τη ζωή του και τις επιλογές του. Ο τραγουδιστής μίλησε για την απώλεια κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Zane Lowe στην εκπομπή του στο Apple Music, με αφορμή το νέο του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally.Ο Payne πέθανε τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Buenos Aires της Αργεντινής. Ο Styles παραδέχτηκε ότι η απώλεια ενός φίλου είναι πάντα δύσκολη, αλλά ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για κάποιον που αισθάνεσαι πως σου μοιάζει:«Είδα έναν άνθρωπο με την πιο καλή καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος», είπε. «Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί με έκανε να κοιτάξω τη ζωή μου και να αναρωτηθώ: “Τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να τη ζήσω;”».