Οι οροί ματιών που ξεχωρίζουμε για νεανικό, ξεκούραστο βλέμμα

Κρέμες ημέρας, κρέμες νυκτός, κρέμες ματιών, οροί, balm, έλαια, συμπυκνώματα, μάσκες. Η αλήθεια είναι πως στην αγορά υπάρχουν αμέτρητα είδη προϊόντων περιποίησης για το πρόσωπο, τόσα πολλά που ίσως καταλήγετε να μπερδεύεστε και είναι λογικό. Τα χρειάζεστε όλα; Η απάντηση είναι ίσως, καθώς αυτό κρίνεται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο τύπος επιδερμίδας που έχετε, η ηλικία σας αλλά και το αποτέλεσμα που θέλετε να δείτε από μία ρουτίνα περιποίησης.Οι οροί ματιών όμως (ναι, υπάρχουν εξειδικευμένοι για διαφορετικά σημεία του προσώπου) είναι εκείνοι που πρέπει να δώσετε μία ευκαιρία, αν θέλετε να έχετε φωτεινό, ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα.Βλέπετε, οι οροί είναι λεπτόρρευστες συνθέσεις που καταφέρνουν να εισχωρούν στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Μετά την εφαρμογή τους, “κλειδώνετε” τη δράση τους με μία κρέμα ματιών για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μαύροι κύκλοι, πρήξιμο, λεπτές γραμμές και ρυτίδες, όποια κι αν είναι η ανάγκη της δικής σας περιοχής ματιών, παρακάτω θα βρείτε τον κατάλληλο ορό που θα μειώσει το “πρόβλημα” αισθητά.