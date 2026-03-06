Λίλι Άλεν: Με φόρεμα από αποδείξεις δώρων που είχε κάνει ο πρώην σύζυγός της σε «παράνομες» ερωμένες (βίντεο)
Λίλι Άλεν: Με φόρεμα από αποδείξεις δώρων που είχε κάνει ο πρώην σύζυγός της σε «παράνομες» ερωμένες (βίντεο)
Στη νέα περιοδεία της φόρεσε το απόλυτο «revenge dress»
Ενώ ξεκίνησε η περιοδεία της Lily Allen για το νέο της άλμπουμ, «West End Girl», η 40χρονη τραγουδίστρια στέλνει, κυριολεκτικά, τον λογαριασμό στον πρώην σύζυγό της, David Harbour. Εκτός του ότι τα νέα τραγούδια της μιλούν για συζυγική απιστία και παραμέληση, μεταξύ άλλων «αμαρτημάτων», στη συναυλία της στη Σκωτία, στο Royal Concert Hall στη Γλασκώβη, ανέβηκε στη σκηνή με ένα φόρεμα φτιαγμένο από αποδείξεις, όπως λέγεται, δώρων που έκανε ο ηθοποιός στις «παράνομες» ερωμένες του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα