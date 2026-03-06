Πέρα από το ύφασμα: Οι γυναίκες πίσω από το σύμπαν της Ioanna Kourbela

Στις 8 Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη, εργάτριες στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας διαμαρτυρήθηκαν διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Έτσι η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμώντας, γιορτάζοντας και θυμίζοντας μας τη δύναμη των γυναικών να διεκδικούν, να δημιουργούν και να προχωρούν μπροστά.Η ελληνική εταιρεία μόδας Kourbela, στηρίζει έμπρακτα την εγχώρια δημιουργία σχεδιάζοντας και παράγοντας στη χώρα μας και βάζει τις γυναίκες στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της.Πίσω από κάθε ρούχο βρίσκονται γυναίκες: γυναίκες που εμπνέονται, που οραματίζονται και που δημιουργούν με πάθος. Από το δημιουργικό τμήμα μέχρι την παραγωγή, και από τη χονδρική μέχρι τη λιανική, μια ομάδα γυναικών συνεργάζεται καθημερινά για να φέρει κάθε συλλογή στη ζωή.Με αφορμή την 8η Μαρτίου, η σχεδιάστρια στρέφει το βλέμμα στις γυναίκες που αποτελούν την καρδιά της. Τις φωτογραφίζει στους χώρους όπου γεννιούνται οι δημιουργίες: εκεί όπου μια ιδέα μετατρέπεται σε σχέδιο, το ύφασμα κόβεται και ράβεται, και τελικά ένα ρούχο παίρνει μορφή για να αγκαλιάσει το σώμα μιας άλλης γυναίκας.