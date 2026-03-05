Το Prada παλτό της Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι πουλήθηκε σε τιμή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Το φορούσε συχνά την περίοδο 1997-1998, όταν εργαζόταν ως publicist στον Calvin Klein.
Η μινιμαλιστική αισθητική της Carolyn Bessette Kennedy παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά κεφάλαια της σύγχρονης αμερικανικής κομψότητας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήρθε από μια δημοπρασία αφιερωμένη στο προσωπικό της στυλ, όπου ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της έφτασε σε τιμή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
