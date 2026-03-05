Τα πιο συχνά λάθη στο λούσιμο που κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν άτονα και θαμπά

Μερικές απλές συνήθειες στο ντους μπορούν να χαρίσουν πιο υγιή, ανάλαφρα και λαμπερά μαλλιά.



Όλες έχουμε τη δική μας ρουτίνα περιποίησης (και) των μαλλιών, όμως πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί αν την κάνουμε σωστά; Το λούσιμο φαίνεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τα σημεία που κάνουμε τα περισσότερα λάθη. Μερικές μικρές αλλαγές αρκούν για να δείχνουν πιο καθαρά, πιο λαμπερά και με καλύτερη υφή από την πρώτη κιόλας φορά.

