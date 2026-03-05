Γιανάρ Μοχάμεντ: Ποια ήταν η ακτιβίστρια των γυναικείων δικαιωμάτων που δολοφόνησαν έξω από το σπίτι της

Οι γυναίκες του Ιράκ έχασαν μια μεγάλη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων τους. Η ακτιβίστρια Yanar Mohammed δολοφονήθηκε στις 2 Μαρτίου έξω από το σπίτι της στη Βαγδάτη, από δύο εκτελεστές που την πυροβόλησαν ενώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Αργότερα, στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά της.