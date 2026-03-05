Η Kέιτ Μος επιστρέφει στην αξέχαστη bohemian αισθητική της
Η Kέιτ Μος επιστρέφει στην αξέχαστη bohemian αισθητική της
Κάθε εμφάνισή της είναι πηγή στυλιστικής έμπνευσης.
Χθες, στην πιο πρόσφατη εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η Κate Moss έκανε πολλούς να θυμηθούν την μποέμ περίοδο των ’90s και των early 2000s που τη σημάδεψε στυλιστικά. Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα look που έμοιαζε να έχει βγει κατευθείαν από εκείνα τα χρόνια, επιλέγοντας ένα φόρεμα με έντονο boho χαρακτήρα, από αυτά που θα περίμενε κανείς να ανακαλύψει σε ένα μικρό thrift store το οποίο συνδύασε με ένα ζευγάρι lace-up ankle boots με τακούνι.
