Οι ωραιότερες street style εμφανίσεις από τους δρόμους του Παρισιού
Οι αγαπημένες μας στιγμές εκτός πασαρέλας.

Μετά τη στιλιζαρισμένη κομψότητα της Νέας Υόρκης, την εκκεντρική ενέργεια του Λονδίνου και τη λάμψη του Μιλάνου, σειρά έχει το Παρίσι. Το πρόγραμμα της σεζόν είναι πυκνό και αυτό φαίνεται και στους δρόμους. Με τις δημιουργικές αλλαγές σε οίκους όπως Dior, Balenciaga και Chanel να εξακολουθούν να επηρεάζουν τη βιομηχανία, οι καλεσμένοι των επιδείξεων ντύνονται σε διάλογο με όσα συμβαίνουν στις πασαρέλες.

