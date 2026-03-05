Οι ωραιότερες street style εμφανίσεις από τους δρόμους του Παρισιού
Οι ωραιότερες street style εμφανίσεις από τους δρόμους του Παρισιού
Οι αγαπημένες μας στιγμές εκτός πασαρέλας.
Οι αγαπημένες μας στιγμές εκτός πασαρέλας.
Μετά τη στιλιζαρισμένη κομψότητα της Νέας Υόρκης, την εκκεντρική ενέργεια του Λονδίνου και τη λάμψη του Μιλάνου, σειρά έχει το Παρίσι. Το πρόγραμμα της σεζόν είναι πυκνό και αυτό φαίνεται και στους δρόμους. Με τις δημιουργικές αλλαγές σε οίκους όπως Dior, Balenciaga και Chanel να εξακολουθούν να επηρεάζουν τη βιομηχανία, οι καλεσμένοι των επιδείξεων ντύνονται σε διάλογο με όσα συμβαίνουν στις πασαρέλες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα