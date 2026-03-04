Μαρία Καρχιλάκη: «Το να μη συνηθίζεις στο ψέμα είναι πράξη αντίστασης»

Από το 1989, όταν η Μαρία Καρχιλάκη ξεκίνησε την πορεία της στο διεθνές δελτίο, μέχρι σήμερα οι διεθνείς συγκρούσεις φαίνεται να κάνουν έναν ατελείωτο κύκλο. Έχει καλύψει από την πρώτη γραμμή την Παλαιστινιακή Ιντιφάντα, τους πολέμους στη Βοσνία, στο Ιράκ και τον Λίβανο, τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι και τη σύγκρουση στο Κόσοβο, τις επαναστάσεις στο Κάιρο και τη Λιβύη – και συνεχίζει. Γιατί η Γη ακόμα φλέγεται, οι έρευνες των δημοσιογράφων στρέφονται ξανά και ξανά στις ίδιες ταλαιπωρημένες περιοχές. «Διότι τα βασικά προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν σε βάθος. Είτε πάγωσαν, είτε κουκουλώθηκαν, είτε μετατέθηκαν για αργότερα» λέει στο Marie Claire η Μαρία Καρχιλάκη.