Μαρία Καρχιλάκη: «Το να μη συνηθίζεις στο ψέμα είναι πράξη αντίστασης»
Κάθε φορά που η ανθρωπότητα τα κάνει μαντάρα, στήριζεται σε λίγους εκλεκτούς ανθρώπους για να της πουν την αλήθεια. Η Μαρία Καρχιλάκη είναι μία από αυτούς. Πολεμική ανταποκρίτρια για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, σε κάθε σκοτεινή γωνιά του πλανήτη, δημοσιογράφος με ένστικτο στο διεθνές ρεπορτάζ, μοιράζεται με το Marie Claire τη ματιά της για όσα συμβαίνουν γύρω μας που δεν βγάζουν πια νόημα, αλλά και τα μαθήματα της σταδιοδρομίας της μέχρι τώρα
Από το 1989, όταν η Μαρία Καρχιλάκη ξεκίνησε την πορεία της στο διεθνές δελτίο, μέχρι σήμερα οι διεθνείς συγκρούσεις φαίνεται να κάνουν έναν ατελείωτο κύκλο. Έχει καλύψει από την πρώτη γραμμή την Παλαιστινιακή Ιντιφάντα, τους πολέμους στη Βοσνία, στο Ιράκ και τον Λίβανο, τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι και τη σύγκρουση στο Κόσοβο, τις επαναστάσεις στο Κάιρο και τη Λιβύη – και συνεχίζει. Γιατί η Γη ακόμα φλέγεται, οι έρευνες των δημοσιογράφων στρέφονται ξανά και ξανά στις ίδιες ταλαιπωρημένες περιοχές. «Διότι τα βασικά προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν σε βάθος. Είτε πάγωσαν, είτε κουκουλώθηκαν, είτε μετατέθηκαν για αργότερα» λέει στο Marie Claire η Μαρία Καρχιλάκη.
