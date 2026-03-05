Γυναίκες που άλλαξαν ζωή: «Γιατί άφησα την Αθήνα για την επαρχία»

Ποιος δεν έχει πει μία φορά στην ενήλικη ζωή του ότι θα ήθελε να αφήσει την πόλη – συγκεκριμένα μιλώντας, την Αθήνα – για την επαρχία;Ίσως περνάτε ορισμένα από τα Σαββατοκύριακά σας σε ορεινά χωριά ή παραθαλάσσιους προορισμούς και ονειρεύεστε πως θα ήταν η ζωή σας σε αυτούς αν μένατε μόνιμα εκεί. Κάτι, όμως, σας κρατά πίσω. Οι ιστορίες της Χαράς, της Μαρίζας και της Χρυσάνθης μπορεί να σας βοηθήσουν να πάρετε αυτή τη σκέψη λιγάκι πιο σοβαρά. Η Χαρά και η Χρυσάνθη μεγάλωσαν στην επαρχία και βρέθηκαν στην Αθήνα για σπουδές, ενώ η Μαρίζα μεγάλωσε στη Γλυφάδα πριν μετακομίσει μόνιμα στα Κύθηρα.Και οι τρεις μας αφηγούνται το ταξίδι της μετάβασης από την πόλη στην επαρχία και μας παρακινούν να το τολμήσουμε, αν αυτό είναι πραγματικά που θέλουμε.Eπικρατούσε παντού πολύς φόβος και δεν έβρισκα χαρά στο να ζω στην Αθήνα.Η πολιτικός μηχανικός που φτιάχνει σαπούνιαΗ Χαρά Δελή σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και εργάστηκε για 5 χρόνια σε εταιρεία πληροφορικής ως project manager, από όπου και παραιτήθηκε μιας και δεν ήταν αυτό που ήθεε να κάνει στη ζωή της. Παράλληλα, το ξέσπασμα της πανδημίας και ο φόβος που επικράτησε εκείνη την περίοδο την έκαναν να ασφυκτιά και να νιώθει δυστυχισμένη.«Ο κοβιντ και οι καραντίνες ήταν το σημείο καμπής για την επιστροφή μου στην επαρχία. Η ζωή στην Αθήνα είχε γίνει για εμένα πια ανυπόφορη. Αυτό που ήθελα να κάνω είναι να φτιάχνω σαπούνια και έψαχνα να βρω τον καλύτερο τρόπο για να στήσω την επιχείρησή μου, πράγμα που οικονομικά ήταν ανέφικτο στην Αθήνα. Μέχρι να επιστρέψω στην Τρίπολη και να φτιάξω το εργαστήριο σαπουνιών βέβαια πέρασαν 2 χρόνια μέσα στα οποία έκανα διάφορες δουλειές. Την περίοδο ακριβώς πριν φύγω ήμουν πρακτικά άνεργη και ασχολιόμουν με τα σαπούνια μου ερασιτεχνικά από το σπίτι. Στην Αθήνα δεν έβρισκα κανένα ρεαλιστικό τρόπο να φέρω στη ζωή το προτζεκτ με τα σαπούνια, ταυτόχρονα επικρατούσε παντού πολύς φόβος για τον κόβιντ και δεν έβρισκα χαρά στο να ζω στην Αθήνα».