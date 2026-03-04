Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row της επίδειξης Dior Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στο Παρίσι
Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row της επίδειξης Dior Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στο Παρίσι

Ποιοι και ποιες celebrities βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης και τι φόρεσαν.


Σε μια ηλιόλουστη ημέρα στο κέντρο του Παρισιού, ο οίκος Dior άνοιξε την εβδομάδα μόδας με το σόου για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Στον Κήπο των Tuileries, είχε στηθεί ένα σκηνικό με λίμνη διακοσμημένη με τεχνητά νούφαρα, ενώ στην κατάμεστη, λαμπερή πρώτη σειρά οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν με θαυμασμό. Όσο για τον σχεδιαστή του οίκου, τον Jonathan Anderson, επέλεξε να επανερμηνεύσει τους ενδυματολογικούς κώδικες του 18ου αιώνα μέσα από τη δική του, χαρακτηριστική ματιά.

