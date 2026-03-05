Μία κοινότητα γυναικών που κάνει πατίνια στην Αθήνα - Η Akylina μάς μαθαίνει να «κυλάμε αλλιώς»

Μπορεί η αερόβια κίνηση να είναι κάτι παραπάνω από γυμναστική; Για την Akylina, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Ξεκίνησε με ένα ζευγάρι rollers και μια προσωπική ανάγκη για κίνηση. Σήμερα, μέσα από τα Patinia της, το roller skating μετατράπηκε σε έναν χώρο ελευθερίας, ενδυνάμωσης και σύνδεσης για γυναίκες και θυληκότητες κάθε ηλικίας. Μιλήσαμε μαζί της για το πώς ξεκίνησαν όλα και τι σημαίνει, τελικά, να «κυλάς αλλιώς».Πότε και πώς γεννήθηκε η αγάπη σου για τα rollers και πώς από προσωπικό πάθος έγινε κάτι που μοιράζεστε με άλλες γυναίκες;Το 2014 αποφάσισα να παραγγείλω το πρώτο μου ζευγάρι πατίνια, μια κίνηση που έμελλε να μου αλλάξει τελείως τη ζωή. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφτασε το κουτί στα χέρια μου και τη στιγμή που τα φόρεσα και σηκώθηκα. Ένιωσα αμέσως τόσο δυνατή και χαρούμενη. Από τι στιγμή που τσούλησα και ένιωσα αυτή την ελευθερία που σου δίνουν τα πατίνια είχα μόνο μια σκέψη: να μεταφέρω όπως μπορώ αυτά τα υπέροχα συναισθήματα σε όσα περισσότερα κορίτσια μπορώ.