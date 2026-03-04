Το ένα ζώδιο που από τώρα έως και το τέλος Απριλίου γνωρίζει μεγάλη τύχη

Έπειτα από μια περίοδο έντονων αστρολογικών μετακινήσεων και αλλαγών, οι αστρολόγοι επισημαίνουν ότι ένα ζώδιο ξεχωρίζει για την εύνοια που δέχεται από τώρα έως και το τέλος Απριλίου 2026.Οι επόμενες ημέρες φέρνουν νέα ενέργεια, επηρεασμένη από σημαντικές πλανητικές διελεύσεις αλλά και τη μετάβαση σε μια νέα σεληνιακή χρονιά. Οι εξελίξεις μπορεί να μην είναι εκρηκτικές από τη μία μέρα στην άλλη, όμως το τοπίο αλλάζει σταθερά και ουσιαστικά.Πόρτες που μέχρι χθες έμοιαζαν κλειστές αρχίζουν να ανοίγουν. Ευκαιρίες εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένατε και οι συγκυρίες λειτουργούν υπέρ σας. Είναι η στιγμή που βρίσκεστε «στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή».Αν στο παρελθόν νιώσατε ότι η σκληρή δουλειά σας δεν αναγνωρίστηκε όσο θα θέλατε, το σκηνικό αλλάζει. Η ορατότητά σας αυξάνεται αισθητά, οι σωστές συζητήσεις γίνονται με τους κατάλληλους ανθρώπους και το επαγγελματικό σας δίκτυο ανανεώνεται. Σταδιακά, η προσπάθεια αποδίδει καρπούς.