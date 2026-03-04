Τζιμ Κάρεϊ: Πώς ξεκίνησε η θεωρία (συνωμοσίας) ότι ήταν ο σωσίας του αυτός που πήγε στα Βραβεία Σεζάρ;

Στα φετινά Βραβεία Σεζάρ ο Jim Carrey απέσπασε ένα τιμητικό βραβείο και ανέβηκε στη σκηνή να το παραλάβει, παραδίδοντας μια ομιλία σε άπταιστα γαλλικά. Ή μήπως όχι; Εδώ και μέρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η θεωρία (συνωμοσίας) ότι στην πραγματικότητα το βραβείο παρέλαβε ένας σωσίας του ηθοποιού.