Τζέικ Τζίλενχαλ: Πήγε στην ίδια εκπομπή με την αδερφή του, Μάγκι, την επόμενη ημέρα - Εκείνη του είχε αφήσει ένα «ραβασάκι» (βίντεο)

Ο Jake Gyllenhaal πήγε στην τηλεοπτική εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert μία μέρα μετά την αδερφή του, Maggie. Σε κάποια φάση λοιπόν της συνέντευξης, ο Stephen Colbert τον ενημέρωσε ότι «η αδερφή σου σού άφησε ένα δώρο. Χτες το βράδυ ήταν εδώ και δεν μας εξήγησε περισσότερα αλλά ήθελε να σου αφήσει ένα σημείωμα».