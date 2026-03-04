Η μυστηριώδης «Λεωφόρος της Ντροπής» στην Ουάσιγκτον είναι αφιερωμένη στον Τζέφρι Έπσταιν

Ενώ το Χόλιγουντ έχει τη «Λεωφόρο της Δόξας» (Walk of Fame), γεμάτη με αστέρια αφιερωμένα σε καλλιτέχνες, η Ουάσινγκτον μόλις απέκτησε τη δική της «Λεωφόρο της Ντροπής» (Walk of Shame), που είναι αφιερωμένη στον Jeffrey Epstein και στους φίλους και συνεργάτες του.