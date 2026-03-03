Σχεδιάζουμε την γκαρνταρόμπα της άνοιξης με τη νέα συλλογή H&M Studio
Διαθέσιμη στο κατάστημα της H&M στην Ερμού 54 και στο hm.com από τις 5 Μαρτίου.
Η άνοιξη πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς και όπως πάντα φέρνει μαζί της μια ανάγκη για στυλιστική ανανέωση. Καθώς τα βαριά χειμωνιάτικα layers επιτέλους αποσύρονται και τα υφάσματα γίνονται πιο ανάλαφρα, η ραπτική μαλακώνει και το χρώμα επιστρέφει στους δρόμους με την ίδια φυσικότητα που η φύση ζωντανεύει γύρω μας. Η γκαρνταρόμπα της άνοιξης ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό με ένα συνδυασμό από διαχρονικές βάσεις και τάσεις που τραβούν το βλέμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
