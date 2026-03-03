Σχεδιάζουμε την γκαρνταρόμπα της άνοιξης με τη νέα συλλογή H&M Studio
MARIE CLAIRE

Σχεδιάζουμε την γκαρνταρόμπα της άνοιξης με τη νέα συλλογή H&M Studio

Διαθέσιμη στο κατάστημα της H&M στην Ερμού 54 και στο hm.com από τις 5 Μαρτίου. 

Σχεδιάζουμε την γκαρνταρόμπα της άνοιξης με τη νέα συλλογή H&M Studio
Η άνοιξη πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς και όπως πάντα φέρνει μαζί της μια ανάγκη για στυλιστική ανανέωση. Καθώς τα βαριά χειμωνιάτικα layers επιτέλους αποσύρονται και τα υφάσματα γίνονται πιο ανάλαφρα, η ραπτική μαλακώνει και το χρώμα επιστρέφει στους δρόμους με την ίδια φυσικότητα που η φύση ζωντανεύει γύρω μας. Η γκαρνταρόμπα της άνοιξης ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό με ένα συνδυασμό από διαχρονικές βάσεις και τάσεις που τραβούν το βλέμμα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης