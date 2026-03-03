Η Έμα Στόουν φόρεσε Calvin Klein στα 37α Annual Producers Guild of America Awards
Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε ένα λευκό, μακρύ σατέν φόρεμα σε ίσια, ρευστή γραμμή, με χαρακτηριστική πλάτη racerback.
ΗEmma Stone επέλεξε μια δημιουργία Calvin Klein Collection για την εμφάνισή της στα 37α Βραβεία Producers Guild of America, που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή της προτίμηση στη διαχρονική κομψότητα και την καθαρότητα των γραμμών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
