Justin Bieber: Ρομαντικό δείπνο για τα γενέθλιά του με τη Hailey Bieber
MARIE CLAIRE

Justin Bieber: Ρομαντικό δείπνο για τα γενέθλιά του με τη Hailey Bieber

Ο τραγουδιστής έκλεισε τα τριάντα δύο του χρόνια.

Justin Bieber: Ρομαντικό δείπνο για τα γενέθλιά του με τη Hailey Bieber
Ο Justin Bieber συμπλήρωσε τα 32 του χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει με έναν πιο διακριτικό τρόπο, μακριά από μεγάλα πάρτι και φανταχτερές εμφανίσεις. Στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Hailey Bieber, με την οποία δείπνησε σε εστιατόριο σε χαλαρό και ρομαντικό κλίμα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης