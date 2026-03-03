Justin Bieber: Ρομαντικό δείπνο για τα γενέθλιά του με τη Hailey Bieber
Ο τραγουδιστής έκλεισε τα τριάντα δύο του χρόνια.
Ο Justin Bieber συμπλήρωσε τα 32 του χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει με έναν πιο διακριτικό τρόπο, μακριά από μεγάλα πάρτι και φανταχτερές εμφανίσεις. Στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Hailey Bieber, με την οποία δείπνησε σε εστιατόριο σε χαλαρό και ρομαντικό κλίμα.
