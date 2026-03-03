Δωρεάν προϊόντα περιόδου σε κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από την περίοδο της γυναίκας έχει αλλάξει και γίνεται πιο ανοιχτή. Μάλιστα, πολλές είναι οι χώρες που προσφέρουν δωρεάν προϊόντα περιόδου σε κορίτσια στα σχολεία ή ημέρες δικαιολογημένης άδειας σε εργαζόμενες γυναίκες.

Σε αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF προχωρούν σε μια πανελλαδική πρωτοβουλία που φέρνει το θέμα της έμμηνου ρύσης μέσα στο σχολείο, με πρακτική στήριξη και σωστή ενημέρωση.

Πρόκειται για ένα νέο Εθνικό Πρόγραμμα με τίτλο «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου», που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι όλα τα κορίτσια θα έχουν πρόσβαση σε βασικά προϊόντα περιόδου, αλλά και σε έγκυρη γνώση γύρω από την υγεία και την υγιεινή της περιόδου.

Το σύνθημα του προγράμματος «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου» συνδυάζει δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία και την υγιεινή της περιόδου, καθώς και παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητριών σε βασικά προϊόντα περιόδου.