Πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη: Η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια μοιάζει να τις απομακρύνει
Οι κόρες της Sarah Ferguson και του Andrew Mountbatten-Windsor βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, μετά τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή των γονιών τους στο σκάνδαλο Epstein.
Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας της Sarah Ferguson και του Andrew Mountbatten-Windsor υποστηρίζει ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πλέον «δεν μπορούν να φωτογραφίζονται» με την Πριγκίπισσα Βεατρική και την Πριγκίπισσα Ευγενία και ότι φέρονται να έχουν «αποκλειστεί» από το Royal Ascot.
Δύσκολους μήνες φαίνεται πως διανύουν οι δύο αδερφές, καθώς νέα δημοσιεύματα τις θέλουν να απομακρύνονται από τις δημόσιες εμφανίσεις της βασιλικής οικογένειας.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Mail on Sunday, οι δύο πριγκίπισσες «έχουν ενημερωθεί ότι δεν μπορούν να παρευρεθούν» στο φετινό Royal Ascot, εξαιτίας της σύνδεσης των γονιών τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.
Το δημοσίευμα επικαλείται ανώνυμες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η απόφαση «αιφνιδίασε πλήρως» τις δύο αδερφές και εντάσσεται, όπως αναφέρεται, σε μια ευρύτερη στρατηγική «αποκλεισμού τους από δημόσιες εκδηλώσεις για το προσεχές διάστημα».
