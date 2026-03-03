Λουπίτα Νιόνγκο: «Είχα 77 ινομυώματα στη μήτρα μου»

Η Lupita Nyong’o γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν διαφορετικό τρόπο: δεν μοιράστηκε φωτογραφίες από κάποιο πάρτι, αλλά από μια απεικονιστική εξέταση που δείχνει το προσωπικό γυναικολογικό πρόβλημα που επέλεξε να αναδείξει με αυτή την αφορμή: τα δεκάδες ινομυώματα στη μήτρα της.