Λουπίτα Νιόνγκο: «Είχα 77 ινομυώματα στη μήτρα μου»
Λουπίτα Νιόνγκο: «Είχα 77 ινομυώματα στη μήτρα μου»
Η ηθοποιός γιορτάζει τα γενέθλιά της αναδεικνύοντας ένα κοινό και επώδυνο γυναικολογικό πρόβλημα
Η Lupita Nyong’o γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν διαφορετικό τρόπο: δεν μοιράστηκε φωτογραφίες από κάποιο πάρτι, αλλά από μια απεικονιστική εξέταση που δείχνει το προσωπικό γυναικολογικό πρόβλημα που επέλεξε να αναδείξει με αυτή την αφορμή: τα δεκάδες ινομυώματα στη μήτρα της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα