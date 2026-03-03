Ο λαμπερός γάμος-έκπληξη του σταρ της Φόρμουλα 1 Σαρλ Λεκλέρ στο Μονακό (βίντεο)
Ο λαμπερός γάμος-έκπληξη του σταρ της Φόρμουλα 1 Σαρλ Λεκλέρ στο Μονακό (βίντεο)
Παντρεύτηκε την Alexandra Saint Mleux, συνοδεία του αγαπημένου τους σκύλου
Ο σταρ της Φόρμουλα 1 Charles Leclerc παντρεύτηκε την Alexandra Saint Mleux στο Μονακό, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, σε μια λαμπερή τελετή από την οποία μοιράστηκαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
