Η Άιβι Μίροπολ στο Marie Claire: Οι παππούδες της κινηματογραφίστριας εκτελέστηκαν την εποχή του Μακαρθισμού
Η Άιβι Μίροπολ στο Marie Claire: Οι παππούδες της κινηματογραφίστριας εκτελέστηκαν την εποχή του Μακαρθισμού

Το νέο της ντοκιμαντέρ «Ρώτα την Ι Τζιν», που ανοίγει το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, αφηγείται την ιστορία της E. Jean Carroll, της δημοσιογράφου και συγγραφέα που πέτυχε την καταδίκη του Donald Trump για σεξουαλική κακοποίηση

Η Άιβι Μίροπολ στο Marie Claire: Οι παππούδες της κινηματογραφίστριας εκτελέστηκαν την εποχή του Μακαρθισμού
