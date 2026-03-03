Η Άιβι Μίροπολ στο Marie Claire: Οι παππούδες της κινηματογραφίστριας εκτελέστηκαν την εποχή του Μακαρθισμού

Το νέο της ντοκιμαντέρ «Ρώτα την Ι Τζιν», που ανοίγει το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, αφηγείται την ιστορία της E. Jean Carroll, της δημοσιογράφου και συγγραφέα που πέτυχε την καταδίκη του Donald Trump για σεξουαλική κακοποίηση