Δαχτυλίδια: Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο

Ακόμα και στις πιο απλές ενδυματολογικές εμφανίσεις, τυχαίνει να δούμε κάτι που ξεχωρίζει, κάτι που δεν ακολουθεί τη νοοτροπία της ολιγάρκειας: κοσμήματα. Συχνά, δαχτυλίδια. Τα δαχτυλίδια, που αιώνες τώρα συμβολίζουν ορόσημα της ζωής και ειδικά της αγάπης (δαχτυλίδι αρραβώνων, βέρα, ‘’promise ring’’, τώρα είδαμε και βέρα διαζυγίου) μας ακολουθούν σε όλες τις κινήσεις της ημέρας μας και μπορεί να έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία που δεν συγκρίνεται με άλλα κοσμήματα. Ακόμα και όσα επιλέγουμε με κριτήρια καθαρά αισθητικής, προτίμησης ή αυθορμητισμού, βρίσκουν τη θέση τους σε κάποιο δάχτυλο και το μεταμορφώνουν.Από σύμβολο κοινωνικής τάξης μέχρι έκφραση προσωπικού γούστου, τα δαχτυλίδια έχουν εξελίξει τη σημασία τους ανα τους αιώνες χωρίς όμως να χάσουν ποτέ μια θέση στο κουτί κοσμημάτων μας. Αν πριν μερικές δεκαετίες υπήρχε ο άγραφος κανόνας ότι επιλέγουμε αν θα φορέσουμε μόνο ασημί ή χρυσά κοσμήματα χωρίς ποτέ να συνυπάρχουν, αυτός όχι μόνο έχει καταρριφθεί, αλλά το λεγόμενο mixing metals είναι μάλλον κουλ.