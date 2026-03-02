Η Κέιτ Μίντλετον αρνήθηκε να υπογράψει αυτόγραφο - Ο κανόνας που δεν μπορεί να παραβεί (βίντεο)

ΗKate Middleton μπορεί να είναι μία από τις πιο δημοφιλείς royals παγκοσμίως, ωστόσο υπάρχει ένας αυστηρός κανόνας που δεν της επιτρέπει να ικανοποιεί ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα θαυμαστών: να υπογράφει αυτόγραφα.Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στο Powys της Ουαλίας, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα του Αγίου Δαβίδ, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας William πραγματοποίησαν μια αυθόρμητη στάση για να χαιρετήσουν το πλήθος, παρά τη δυνατή βροχή. Κρατώντας μαύρες ομπρέλες, πέρασαν περίπου 25 λεπτά συνομιλώντας με μικρούς και μεγάλους, βγάζοντας selfies και δεχόμενοι λουλούδια και ζωγραφιές από παιδιά.