Είναι εφικτή η αλλαγή επαγγελματικής ρότας; Τρεις γυναίκες που το τόλμησαν απαντούν

Αν διανύετε και εσείς τη δεκαετία των 30 ή βρίσκεστε κοντά σε αυτή την ηλικία ίσως έχετε αμφισβητήσει αρκετά τις επαγγελματικές επιλογές σας.Η γενιά των millenial που μεγάλωσε με το moto «να έχεις ένα χαρτί από το πανεπιστήμιο, ανοίγει πόρτες», αντιλαμβάνεται πως πλέον κάτι τέτοιο σπάνια ισχύει, ενώ την ίδια στιγμή μοιάζει να ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της.Όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που αλλάζουν καριέρα στα late 20s ή 30s, ακολουθώντας αυτή τη φορά κάτι που πραγματικά τους ενθουσιάζει. Μετά τις γυναίκες που άφησαν την Αθήνα για να κυνηγήσουν το όνειρο της γαλήνιας ζωής στην επαρχία, συνομιλήσαμε με τρία κορίτσια που αποφάσισαν να αλλάξουν εργασιακή ρότα και να ακολουθήσουν το όνειρό τους.Παρακάτω μας εξηγούν πώς κατάφεραν να φέρουν σε πέρας αυτή την απόφαση και ενώ μπορεί και οι τρεις να έχουν διαφορετικές καταβολές και αντικείμενα ενασχόλησης, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Αν κάτι σε ενθουσιάζει και σε γεμίζει, δοκίμασέ το.