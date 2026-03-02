Καρολίν Μπεσέτ - Κέννεντι: Όλες οι φορές που ακούσαμε live τη φωνή της - Ήταν σπάνιες (δείτε βίντεο)

ΗCarolyn Bessette Kennedy υπήρξε μία από τις πιο αινιγματικές και κομψές παρουσίες της δεκαετίας του ’90. Πριν γίνει μόνιμο θέμα των tabloids είχε ήδη καθιερωθεί στον χώρο της μόδας της Νέας Υόρκης ως ένα πρόσωπο με επιρροή και άψογη αισθητική.Παρά τη διαρκή παρουσία των παπαράτσι γύρω της, σπάνια μιλούσε δημόσια. Μάλιστα, αρκετές είναι οι φήμες που τη θέλουν να μην άντεχε την καθημερινότητα του συζύγου της, John F. Kennedy, ο οποίος έδειχνε άνετος μπροστά στον φωτογραφικό φακό και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.Ένα video που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο TikTok δείχνει μερικές από τις ελάχιστες φορές που η φωνή της ακούστηκε καθαρά μπροστά στην κάμερα.Στο παρασκήνιο του Calvin KleinΤο πρώτο απόσπασμα προέρχεται από fashion show του οίκου Calvin Klein, την περίοδο που η Carolyn εργαζόταν στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του brand. Μιλώντας στην κάμερα, περιγράφει το απόγευμα ως «μοναδικό» και εξηγεί πως δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στιγμιότυπο που να ξεχωρίζει, ολόκληρη η εμπειρία ήταν ξεχωριστή για εκείνη.