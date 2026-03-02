Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ είναι ήδη παντρεμένοι: Η αποκάλυψη του στυλίστα της (βίντεο)

ΗZendaya και o Tom Holland έχουν παντρευτεί, σύμφωνα με δήλωση του στυλίστα της ηθοποιού Law Roach.Μιλώντας στο Access Hollywood στα Actor Awards την Κυριακή, 1 Μαρτίου, είπε: «Ο γάμος ήδη έγινε. Το χάσατε» και επιβεβαίωσε σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν είναι αλήθεια αυτό που είπε: «Βεβαίως και είναι».