Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ είναι ήδη παντρεμένοι: Η αποκάλυψη του στυλίστα της (βίντεο)
MARIE CLAIRE

«Το χάσατε».

ΗZendaya και o Tom Holland έχουν παντρευτεί, σύμφωνα με δήλωση του στυλίστα της ηθοποιού Law Roach.

 
Μιλώντας στο Access Hollywood στα Actor Awards την Κυριακή, 1 Μαρτίου, είπε: «Ο γάμος ήδη έγινε. Το χάσατε» και επιβεβαίωσε σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν είναι αλήθεια αυτό που είπε: «Βεβαίως και είναι».

