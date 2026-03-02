Πολ Άντονι Κέλι: Φέτος είναι η χρονιά του - Αφού υποδύθηκε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έγινε πατέρας
Πολ Άντονι Κέλι: Φέτος είναι η χρονιά του - Αφού υποδύθηκε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έγινε πατέρας
Με τη σύζυγό του, Syd Widziszewski-Kelly
Ο σταρ της μίνι σειράς «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» Paul Anthony Kelly, που υποδύθηκε τον John F. Kennedy Jr., έγινε πατέρας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος πριν από λίγες μέρες στην τηλεοπτική εκπομπή The Kelly Clarkson Show, σε μια κοινή συνέντευξή του με τη Naomi Watts, την οποία απολαμβάνουμε στον ρόλο της Jackie Kennedy. Ο 37χρονος ηθοποιός υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, με τη σύζυγό του Syd Widziszewski-Kelly.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα