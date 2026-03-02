Πολ Άντονι Κέλι: Φέτος είναι η χρονιά του - Αφού υποδύθηκε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έγινε πατέρας
Πολ Άντονι Κέλι: Φέτος είναι η χρονιά του - Αφού υποδύθηκε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έγινε πατέρας

Με τη σύζυγό του, Syd Widziszewski-Kelly

Πολ Άντονι Κέλι: Φέτος είναι η χρονιά του - Αφού υποδύθηκε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έγινε πατέρας
Ο σταρ της μίνι σειράς «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» Paul Anthony Kelly, που υποδύθηκε τον John F. Kennedy Jr., έγινε πατέρας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος πριν από λίγες μέρες στην τηλεοπτική εκπομπή The Kelly Clarkson Show, σε μια κοινή συνέντευξή του με τη Naomi Watts, την οποία απολαμβάνουμε στον ρόλο της Jackie Kennedy. Ο 37χρονος ηθοποιός υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, με τη σύζυγό του Syd Widziszewski-Kelly.

