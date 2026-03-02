2026 Actors Awards: Η τρυφερή στιγμή που η 5χρονη κόρη της Τεγιάνα Τέιλορ διόρθωσε το φόρεμά της (βίντεο)
2026 Actors Awards: Η τρυφερή στιγμή που η 5χρονη κόρη της Τεγιάνα Τέιλορ διόρθωσε το φόρεμά της (βίντεο)

Η υποψήφια για βραβείο ερμηνείας ηθοποιός συνοδευόταν στο κόκκινο χαλί από τη μικρή Rue

2026 Actors Awards: Η τρυφερή στιγμή που η 5χρονη κόρη της Τεγιάνα Τέιλορ διόρθωσε το φόρεμά της (βίντεο)
Η Teyana Taylor, υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» στα φετινά Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών (Actors Awards), επέλεξε ως συνοδό της στο κόκκινο χαλί την 5χρονη κόρη της, Rue Rose Shumpert.

