Όλγα Γεωργιάδη: Η συγκινητική ανάρτηση της θείας του Γεράσιμου για το ανώνυμο γράμμα που έλαβε
Και το μήνυμα για τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της τραγωδίας των Τεμπών.

Μετά την πορεία για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, η Όλγα Γεωργιάδη, θεία του Γεράσιμου-Ιάσονα Γεωργιάδη βρήκε ένα ανώνυμο γράμμα κάτω από την πόρτα του τυπογραφείου της στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενο στον ανιψιό της, τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού.

