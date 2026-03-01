Οι εργοδότες προσλαμβάνουν πλέον υποψηφίους που διαθέτουν αυτή τη δεξιότητα
Τι είναι, γιατί γνωρίζει τέτοια δημοτικότητα και πώς μπορείτε να την καλλιεργήσετε.

Mέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι οι πράοι και διακριτικοί εργαζόμενοι σπάνια έφταναν σε ηγετικές θέσεις και ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν να είμαστε δυναμικές και τολμηρές. Όμως οι καιροί αλλάζουν και φέτος η «ήσυχη ηγεσία», ένα πιο διακριτικό και μετρημένο στυλ διοίκησης κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα στο  marieclaire.gr
