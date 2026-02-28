Οι τροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας για να αποτρέψετε το γκριζάρισμα των μαλλιών
Οι τροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας για να αποτρέψετε το γκριζάρισμα των μαλλιών
Τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antioxidants, είναι εκπληκτικά.
Τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antioxidants, είναι εκπληκτικά.
Η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο τη γενική μας υγεία, αλλά μπορεί να έχει και ορατά αποτελέσματα στην ομορφιά των μαλλιών μας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια από επιστημονική έρευνα που έχει βρει μια σχέση μεταξύ της λουτεολίνης, ενός φλαβονοειδούς γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, που υπάρχει σε ορισμένα λαχανικά, και του γκριζαρίσματος των μαλλιών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα