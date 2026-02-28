Το νέο καρέ της Ντέμι Μουρ έχει την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου
Το νέο καρέ της Ντέμι Μουρ έχει την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο σόου του οίκου Gucci με μια πολύ fashion forward εμφάνιση.

Το νέο καρέ της Ντέμι Μουρ έχει την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου

ΗDemi Moore εμφανίστηκε χθες στο πολυαναμενόμενο πρώτο show του Demna για τον οίκο Gucci με ένα sleek, και πολύ κομψό wet-look καρέ. Όταν σκέφτεσαι την υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό, το πιθανότερο είναι να τη φαντάζεσαι με τα μακριά, ίσια, ελεύθερα σκούρα μαλλιά της. Στο Μιλάνο τα χαρακτηριστικά μακριά, ίσια, ελεύθερα σκούρα μαλλιά της είχαν αντικατασταθεί με ένα ανάλαφρο, κοντό καρέ που έπεφτε λίγο πιο κάτω από τη γραμμή του σαγονιού, δημιουργία του Έλληνα hairstylist, Δημήτρη Γιαννέτου.

