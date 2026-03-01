Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά τους για το σεξ
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά τους για το σεξ

Σύμφωνα με μία οικογενειακή σύμβουλο.

Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά τους για το σεξ

Όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσουν στα παιδιά τους για το σεξ, οι περισσότεροι γονείς νιώθουν αμηχανία ή ανασφάλεια. Οι παιδαγωγοί και οικογενειακοί σύμβουλοι Megan Michelson και Mary Flo Ridley συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι… ότι ξεκινούν πολύ αργά. «Πρέπει να είστε εσείς η πηγή πληροφόρησης για το παιδί σας», εξηγεί η Michelson στο TODAY.com. «Δεν θέλετε να αναζητήσει απαντήσεις σε άλλες πηγές».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης