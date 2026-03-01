Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά τους για το σεξ
Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά τους για το σεξ
Σύμφωνα με μία οικογενειακή σύμβουλο.
Σύμφωνα με μία οικογενειακή σύμβουλο.
Όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσουν στα παιδιά τους για το σεξ, οι περισσότεροι γονείς νιώθουν αμηχανία ή ανασφάλεια. Οι παιδαγωγοί και οικογενειακοί σύμβουλοι Megan Michelson και Mary Flo Ridley συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι… ότι ξεκινούν πολύ αργά. «Πρέπει να είστε εσείς η πηγή πληροφόρησης για το παιδί σας», εξηγεί η Michelson στο TODAY.com. «Δεν θέλετε να αναζητήσει απαντήσεις σε άλλες πηγές».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα