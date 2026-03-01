Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά τους για το σεξ

Όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσουν στα παιδιά τους για το σεξ, οι περισσότεροι γονείς νιώθουν αμηχανία ή ανασφάλεια. Οι παιδαγωγοί και οικογενειακοί σύμβουλοι Megan Michelson και Mary Flo Ridley συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι… ότι ξεκινούν πολύ αργά. «Πρέπει να είστε εσείς η πηγή πληροφόρησης για το παιδί σας», εξηγεί η Michelson στο TODAY.com. «Δεν θέλετε να αναζητήσει απαντήσεις σε άλλες πηγές».



