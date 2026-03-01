Αυτό είναι το επάγγελμα που θεωρείται πλέον πιο ελκυστικό
Ξεχάστε τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης θεωρούνται ο πιο επιθυμητός τομέας για όσους αναζητούν τον έρωτα – συνδυάζοντας εξυπνάδα και ευγένεια. Η έρευνα σε 1.000 ανύπαντρους άνδρες και 1.000 ανύπαντρες γυναίκες είχε ως στόχο να αποκαλύψει ποιες καριέρες θεωρούνται θελκτικές για συντρόφους και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για ραντεβού.
