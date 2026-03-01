Αυτό είναι το επάγγελμα που θεωρείται πλέον πιο ελκυστικό
Αυτό είναι το επάγγελμα που θεωρείται πλέον πιο ελκυστικό

Ξεχάστε τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης θεωρούνται ο πιο επιθυμητός τομέας για όσους αναζητούν τον έρωτα – συνδυάζοντας εξυπνάδα και ευγένεια. Η έρευνα σε 1.000 ανύπαντρους άνδρες και 1.000 ανύπαντρες γυναίκες είχε ως στόχο να αποκαλύψει ποιες καριέρες θεωρούνται θελκτικές για συντρόφους και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για ραντεβού.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

