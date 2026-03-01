Ο Δίας επιτέλους σε ορθή πορεία στον Καρκίνο: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Ο Δίας επιτέλους σε ορθή πορεία στον Καρκίνο: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Το φως «κερδίζει» έδαφος.
OΔίας επιτέλους γυρίζει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο (11/3) και η Νέα Σελήνη στις 19/3 στον Κριό φέρνει την άνοιξη. Και όταν έρθει, με τον Ερμή πλέον επίσης σε ορθή πορεία από 21/3, αυτή η άνοιξη θα μας θυμίσει πως, παρ’ όλες τις Εκλείψεις (3/3 στην Παρθένο), το φως κερδίζει πλέον έδαφος. Διαβάστε τις προβλέψεις για τα ζώδια παρακάτω.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα