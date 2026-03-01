Τρεις τροφές που πρέπει να καταναλώνετε μετά τα σαράντα
MARIE CLAIRE

Τρεις τροφές που πρέπει να καταναλώνετε μετά τα σαράντα

Ενισχύουν το μεταβολισμό και προσφέρουν ενέργεια.

Τρεις τροφές που πρέπει να καταναλώνετε μετά τα σαράντα

Οβασικός μεταβολικός ρυθμός αρχίζει να μειώνεται μετά τα 40, τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν και η ελαστικότητα των αγγείων μειώνεται. Όλα αυτά δυσχεραίνουν την προσπάθεια απώλειας βάρους και αυξάνουν τον κίνδυνο διαφόρων παθήσεων. Κάνοντας όμως μικρές αλλαγές στο καθημερινό σας διαιτολόγιο, μπορείτε να κρατήσετε το σώμα σας υγιές και γεμάτο ενέργεια.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης