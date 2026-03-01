Τρεις τροφές που πρέπει να καταναλώνετε μετά τα σαράντα

Οβασικός μεταβολικός ρυθμός αρχίζει να μειώνεται μετά τα 40, τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν και η ελαστικότητα των αγγείων μειώνεται. Όλα αυτά δυσχεραίνουν την προσπάθεια απώλειας βάρους και αυξάνουν τον κίνδυνο διαφόρων παθήσεων. Κάνοντας όμως μικρές αλλαγές στο καθημερινό σας διαιτολόγιο, μπορείτε να κρατήσετε το σώμα σας υγιές και γεμάτο ενέργεια.