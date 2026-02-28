«Ποτέ δεν πίστευα πως αυτή η ακραία επιλογή μου θα βελτίωνε τη σχέση μου με τον άντρα μου»

Για ορισμένα ζευγάρια το να κάνουν σεξ με κάποιον άλλο πέρα από τον σύντροφό τους είναι ασυγχώρητο. Δείχνει ασέβεια και τις περισσότερες φορές γίνεται η αιτία για να επέλθει ο χωρισμός.Δύσκολα μπορούν να καταλάβουν εκείνους που υποστηρίζουν πως το swinging (η ανταλλαγή συντρόφων) μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση, πόσω μάλλον να τη βοηθήσει να εξελιχθεί προς το καλύτερο.



