«Ποτέ δεν πίστευα πως αυτή η ακραία επιλογή μου θα βελτίωνε τη σχέση μου με τον άντρα μου»
«Ποτέ δεν πίστευα πως αυτή η ακραία επιλογή μου θα βελτίωνε τη σχέση μου με τον άντρα μου»
«Με τον καιρό έμαθα να αγνοώ τα σχόλια και τα αστεία και απλώς να την χαίρομαι».
«Με τον καιρό έμαθα να αγνοώ τα σχόλια και τα αστεία και απλώς να την χαίρομαι».
Για ορισμένα ζευγάρια το να κάνουν σεξ με κάποιον άλλο πέρα από τον σύντροφό τους είναι ασυγχώρητο. Δείχνει ασέβεια και τις περισσότερες φορές γίνεται η αιτία για να επέλθει ο χωρισμός.Δύσκολα μπορούν να καταλάβουν εκείνους που υποστηρίζουν πως το swinging (η ανταλλαγή συντρόφων) μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση, πόσω μάλλον να τη βοηθήσει να εξελιχθεί προς το καλύτερο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα