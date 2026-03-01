Η Mέγκαν Μαρκλ συνδύασε Chanel γόβες με ένα παλτό των 90 ευρώ
Υιοθετώντας με απόλυτη επιτυχία το high-low styling.
ΗMeghan Markle απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να μετατρέψει ακόμη και το πιο προσιτό κομμάτι σε πολυτελές statement. Tη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής της με τον πρίγκιπα Harry στην Ιορδανία, η δούκισσα του Sussex, υιοθέτησε με απόλυτη επιτυχία το high-low styling, επιλέγοντας μια κάπα-παλτό από τα Zara σε συνδυασμό με γόβες Chanel.
