MARIE CLAIRE

Κάθισε στην πρώτη σειρά δίπλα στη σταρ του WNBA Caitlin Clark, με την οποία μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα στα social media.

Η Αϊλίν Γκου έκανε μια κομψή εμφάνιση-έκπληξη στo σόου της Prada

Aμέσως μετά την ιστορική της εμφάνιση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 η Eileen Gu παρευρέθηκε στην επίδειξη της Prada για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Για την περίσταση επέλεξε ένα μονοχρωματικό σύνολο σε σκούρο γκρι χρώμα, αποτελούμενο από ένα φόρεμα μέχρι το γόνατο και ένα δομημένο σταυρωτό σακάκι τονισμένο στη μέση με μια ζώνη από το ίδιο ύφασμα. Το look ολοκληρώθηκε με κάλτσες μέχρι το γόνατο, pointy toe γόβες, στρογγυλά γυαλιά ηλίου και μια Prada Bonnie Mini bag.

